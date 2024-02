Foibe: Gualtieri, è tempo che ricordo unisca anziché dividere Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al ricordo dei Martiri delle Foibe Istriane e dell'esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate "penso sia tempo che la tragedia delle foibe e il dramma dell'esodo siano elementi che invece di dividere uniscano il Paese. È una riflessione che dobbiamo alla nostra comunità e al dovere di considerare la storia e la memoria come un fattore fondamentale della costruzione del nostro Paese". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della commemorazione del Giorno del ricordo dei martiri delle Foibe istriane e dell'esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate nella sala delle Protomoteca in Campidoglio. "Sono contento di vedere tanti giovani studenti che potranno conoscere molto su quelle vicende drammatiche: sulle foibe e sull'esodo forzato di migliaia di famiglie istriane, fiumane e giuliano-dalmate. Si è consumata per lungo tempo un'azione di rimozione che si va più recentemente a colmare con un lavoro di studio e conoscenza. Questa vicenda - ha sottolineato il sindaco - ha una sua specificità che va messa al centro di una giornata di ricordo ma anche di un momento di risarcimento morale inteso come abbraccio della comunità nazionale. Il dramma dell'esodo e delle foibe non vanno ridimensionati", ha concluso. Alla cerimonia in Campidoglio sono intervenuti circa 150 giovani studenti romani di scuola superiore. Tra i presenti nella Sala della Protomoteca: l'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor.(Rer)