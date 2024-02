Indonesia: due cittadini cinesi indagati per il rogo della fonderia che ha causato 21 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cittadini cinesi sono sotto indagine per l'incendio in una fonderia di nickel nell'isola di Sulawesi, in Indonesia, verificatosi il 24 dicembre scorso, che ha causato la morte di 21 persone. Lo ha riferito il portavoce della polizia di Sulawesi Centrale, Djoko Wienartono, secondo cui uno dei sospettati è il supervisore di un'altra fonderia sita nel medesimo parco industriale. Il Paese del sud-est asiatico, primo produttore mondiale di nickel, è stato protagonista negli ultimi anni di numerosi incidenti industriali, coincisi con il rapido sviluppo delle capacità produttive e di lavorazione del settore siderurgico nazionale. L'incidente del 24 dicembre scorso si è verificato a seguito dell'esplosione di una fornace in una fonderia di proprietà di Indonesia Tsingshan Stainless Steel (Itss) presso il Parto industriale di Morowali. Il principale hub indonesiano del nickel è di proprietà della compagnia cinese Tsingshan e del suo partner locale Bintang Delapan Group, che produce metalli grezzi per la lavorazione in nickel, acciaio inossidabile e altri prodotti siderurgici. (segue) (Fim)