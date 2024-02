Indonesia: due cittadini cinesi indagati per il rogo della fonderia che ha causato 21 vittime (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prabowo, che oggi è appoggiato da Widodo e che ha scelto il figlio maggiore di quest'ultimo come suo vice, ha cambiato atteggiamento, promettendo di navigare con attenzione la crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina nel Indo-Pacifico. "Non mi imbarazza (affermare che) rispetto, sono amico e ammiro la Cina", ha detto Prabowo durante un evento a Giacarta la scorsa settimana. "Ma rispetto anche gli Stati Uniti. Mi piacciono gli Stati Uniti. A tutti noi piacciono gli Stati Uniti". Prabowo ha ammesso altresì che l'Indonesia "ha un problema" con la Cina, e "non è un problema piccolo, ma piuttosto grande": un riferimento alle dispute territoriali tra i due Paesi per il controllo di una porzione della zona economica esclusiva indonesiana al largo delle isole Natuna, sul margine meridionale del Mar Cinese Meridionale. Prabowo ha aggiunto però che "stiamo affrontando questo problema attraverso negoziati, attraverso un approccio amichevole. L'Indonesia rimane amica della Cina, degli Stati Uniti, della Russia, di tutti i Paesi. Mille amici sono pochi e un nemico è troppo". (segue) (Fim)