Trasporto aereo: Nunziata (AdR), obiettivo zero emissioni entro il 2030

- Dal punto di vista della sostenibilità del trasporto aereo, "il nostro piano di sviluppo, che stiamo verificando in questi mesi, vuole rappresentare una sfida a migliorare il servizio. Abbiamo come obiettivo quello di avere zero emissioni entro il 2030 e siamo stati promotori del patto per la decarbonizzazione affinché si raggiunga l'obiettivo di zero emissioni per tutto il settore nel 2050". Lo ha detto il presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata, nel corso del 50mo anniversario di Aeroporti di Roma, nello scalo Leonardo Da Vinci, a Fiumicino. "In 50 anni ci sono stati enormi cambiamenti nel nostro paese Prendere un aereo non è più ad appannaggio di pochi: nel 2023 il traffico aereo in Italia è stato di 197 milioni di passeggeri in Italia. Siamo una porta di ingresso al nostro Paese apprezzata nel nostro Paese", ha concluso. (Rer)