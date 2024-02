Giustizia: Tajani, FI continua a insistere su necessità separazione carriere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla giustizia Forza Italia "continua ad insistere sulla necessità di una separazione delle carriere, sui tempi giusti anche per la giustizia civile. Chiederemo che venga messo all’ordine del giorno del dibattito parlamentare la riforma della giustizia". Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa alla Camera convocata per la presentazione di un pacchetto delle prime proposte della Consulta della segreteria nazionale di FI. "La nostra battaglia per una giustizia giusta non era una battaglia per Berlusconi, ma era una battaglia che Berlusconi faceva per il popolo italiano", ha aggiunto Tajani. (Rin)