- "Una pagina nera della Rai a Domenica in". Lo scrive su X (ex Twitter) il deputato Alessandro Zan, responsabile Diritti del Partito democratico. "Il servizio pubblico che teme gli artisti e la loro voce, che tenta la censura in modo scomposto, smette di essere tale - aggiunge -. Ghali e Dargen, con un messaggio di pace, hanno mostrato tutta la debolezza di questo sistema di potere", conclude Zan. (Rin)