Camerun: sospetto attacco dei separatisti angolofoni, studente ucciso nella regione Nord-occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studente è morto e molti altri sono rimasti feriti dopo che un ordigno esplosivo è esploso nell'irrequieta regione Nord-occidentale del Camerun. L'episodio, riferisce la stampa locale, è avvenuto ieri mentre un gruppo di studenti stava marciando per commemorare la giornata della gioventù nella città di Nkambe. I video che circolano sui social media mostrano gli studenti che corrono per mettersi in salvo dopo l'esplosione. Il governatore regionale Adolphe Lele L’Afrique ha riferito ai media statali che uno studente è stato ucciso e 40 persone sono rimaste ferite nell'esplosione, e ha accusato i separatisti anglofoni di aver organizzato l’attacco. Gli attacchi contro studenti, insegnanti e istituzioni educative sono comuni nel Camerun anglofono. L'incidente è visto come un tentativo da parte dei separatisti di imporre il boicottaggio dell'istruzione, imposto più di sette anni fa. (Res)