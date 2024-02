Iraq: il parlamento chiede al governo di espellere le forze straniere dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento iracheno, Mohsen al Mandalawi, ha denunciato i continui attacchi all'Iraq, in particolare quelli contro le Forze di mobilitazione popolare (Pmu) e contro i suoi leader. Al Mandalawi ha affermato che il governo deve rispettare il voto parlamentare del 2020 che impone il ritiro delle forze straniere dall’Iraq, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”. Il presidente del parlamento ha sottolineato che le capacità di sicurezza irachene sono migliorate e che non ci sono nuovi accordi che impongano alle forze straniere di rimanere in Iraq. La richiesta, firmata da più di 100 parlamentari iracheni, è giunta alle commissioni parlamentari Giustizia e Sicurezza, e include una proposta per rimuovere le forze straniere dall'Iraq. Al Mandalawi ha sottolineato la necessità di adottare le misure diplomatiche necessarie per proteggere la sovranità, la sicurezza e la stabilità dell'Iraq. Pochi giorni fa, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che i recenti attacchi statunitensi che hanno preso di mira diverse località in Siria e Iraq erano una reazione agli attacchi contro i militari statunitensi in una base militare in Giordania. Nel frattempo, il governo iracheno ha dichiarato che 16 persone, compresi civili, sono state uccise e altre 25 ferite negli attacchi statunitensi. Il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, ha affermato che l'insistenza del governo nel porre fine alla missione della coalizione internazionale in Iraq arriva dopo che le forze irachene hanno acquisito capacità avanzate nella lotta al terrorismo.(Irb)