Gaza: Borrell, Unrwa fondamentale, aspettiamo indagini ma civili devono continuare a ricevere assistenza

- La situazione della popolazione civile a Gaza rimane critica. "L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi (Unrwa) fa un lavoro insostituibile". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un punto stampa al suo arrivo alla riunione informale dei ministri dello Sviluppo a Bruxelles. "Ne parleremo nel pomeriggio, abbiamo invitato Lazzarini", ha detto riguardo alla presenza di Philippe Lazzarini, commissario generale di Unrwa, alla riunione di Bruxelles. "L'Unrwa oggi fa un lavoro insostituibile. Nessun altro può fare quello che fanno", ha aggiunto Borrell. "In secondo luogo, le accuse devono essere verificate. La presunzione di innocenza vale per tutti in ogni momento, anche per l'Unrwa. Non è un segreto che il governo israeliano voglia sbarazzarsi dell'Unrwa, e non da adesso. Per molti anni ha voluto farlo, perché credeva che sbarazzandosi dell'Unrwa si sarebbe liberato del problema dei rifugiati palestinesi. No, il problema si aggraverà ancora di più", ha proseguito. "Centinaia di migliaia di persone mangiano ogni giorno grazie al lavoro dell'Unrwa. E non solo a Gaza, in Libano, in Siria, in Giordania", ha spiegato Borrell. Le accuse ci sono e "sono felice di sapere che l'Unrwa ha già avviato un'indagine completa ed esaustiva su quanto sta accadendo. Aspettiamo che l'indagine abbia luogo", ha poi rimarcato. "Il segretario generale delle Nazioni Unite, e suppongo che la gente si fidi di lui, ha deciso personalmente di avviare un'indagine completa. Quindi vediamo. L'indagine durerà quanto necessario ma nel frattempo la gente deve continuare a mangiare e deve continuare a ricevere aiuti sanitari. Ci sono 30 mila consulti medici al giorno" nell'area, ha poi concluso Borrell. (Beb)