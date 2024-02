Sudafrica: interruzioni di corrente, ministro Elettricità esclude opere di sabotaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Elettricità del Sudafrica, Kgosientsho Ramokgopa, ha escluso che dietro l'intensificazione delle interruzioni di corrente nel Paese ci siano opere di sabotaggio. In una dichiarazione rilanciata dai media locali, Ramokgopa ha affermato che le interruzioni di corrente sono state causate da perdite nei tubi delle caldaie, che vengono utilizzate nella generazione di elettricità nelle centrali elettriche. Il ministro dell'Energia elettrica ha quindi aggiunto che le perdite hanno causato il guasto simultaneo di nove grandi centrali elettriche. Il ministro ha così respinto le accuse del segretario generale del Congresso nazionale africano (Anc) al governo, Fikile Mbalula, il quale ha chiesto "forti misure di sicurezza aggiuntive" contro le intensificate interruzioni di corrente, definite un "chiaro sabotaggio". A partire da mercoledì scorso, il Sudafrica ha vissuto le interruzioni di corrente più estreme da novembre, suscitando una diffusa indignazione sui social media. Due delle unità di potenza sono tornate in funzione, con conseguente riduzione delle interruzioni di corrente di un livello. Si prevede che le rimanenti sette unità riprenderanno le operazioni all'inizio di questa settimana, ma si prevede un notevole sollievo dalla riduzione del carico quando ulteriori unità elettriche verranno aggiunte alla rete a marzo, ha affermato Ramokgopa. Il Sudafrica è interessato da diversi anni da frequenti blackout elettrici, noti come "load shedding" (perdita di carico). Molti residenti spesso restano fino a sei ore al giorno senza elettricità. (Res)