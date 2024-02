Infrastrutture: Iraq e Giordania firmano intesa su interconnessione elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq e Giordania hanno firmato domenica un’intesa per fornire alla parte irachena elettricità con un voltaggio di 132 kilovolt per alimentare i carichi dell'area di Rutba, stimati in circa 40 megawatt. Dopo il completamento della seconda fase dell'interconnessione elettrica, l'Iraq riceverà dai 150 ai 200 megawatt, che raggiungeranno i 500 megawatt una volta completate tutte le fasi. Alla fine di dicembre 2018, Baghdad e Amman hanno firmato un memorandum d’intesa per rafforzare la cooperazione nel campo dell’elettricità e costruire una rete di interconnessione elettrica.(Irb)