Difesa: Papperger (Rheinmetall), non credo che Germania utilizzerà carro armato Panther

- L'amministratore delegato del conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall, Armin Papperger, ha affermato di non credere che le Forze armate della Germania (Bundeswehr) utilizzeranno “nella sua forma attuale” il carro armato Panther, sviluppato dalla stessa azienda, come sostituto del Leopard 2. L'Ad si è espresso durante un'intervista al quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che non sarebbe “affatto un problema” se tecnologie del Panther venissero integrate in un “Leopard 3, per esempio”. Allo stesso tempo, Papperger ha evidenziato come si tratti di un patrimonio tecnologico di Rheinmetall, che non verrà ceduto a “chi lo installa e basta”. L'Ad è poi intervenuto sull'avvicendamento del Fuchs, blindato da trasporto truppe che, prodotto dalla sua azienda, è in servizio nell'esercito tedesco dal 1979. Per l'avvicendamento, Rheinmetall offre il Fuchs 2 in competizione con il Patria 6x6 dell'omonimo gruppo per la difesa finlandese, dato per favorito. Al riguardo, Papperger ha ricordato che Rheinmetall produce “da 40 anni” veicoli 6x6 per le Germania e ha sottolineato: “Non ho mai nascosto il fatto che mi sarebbe piaciuto continuare così”. Per l'Ad, sarebbe “un peccato” se il ministero della Difesa tedesco optasse per il Patria, poiché nello stabilimento di Rheinmetall a Kassel dove viene prodotto il Fuchs lavorano “circa 700 dipendenti” a cui adesso dovrà trovare “un futuro”. (Geb)