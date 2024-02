Ghana: elezioni generali, opposizione respinge proposta di anticipare il voto da dicembre a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato presidenziale dell'opposizione del Ghana, John Mahama, si è opposto alla proposta di anticipare le elezioni generali di un mese, dal dicembre al novembre di quest'anno. "Non crediamo che questo (cambio) sia stato proposto in buona fede", ha detto Mahama, accusando la Commissione elettorale di mancanza di preparazione. La commissione ha affermato che la proposta, inizialmente avanzata dai partiti politici, mira a concedere tempo sufficiente per gestire efficacemente le operazioni, in particolare in caso di ballottaggio. La Chiesa avventista del settimo giorno ha presentato una petizione alla commissione per spostare il giorno delle elezioni dal giorno normale del 7 dicembre perché cade di sabato, il suo giorno di culto. La commissione sta anche valutando la possibilità di designare tutti i giorni elettorali come festività nazionali per contribuire ad aumentare l’affluenza alle urne. Non è chiaro se le nuove proposte siano legate alla petizione della Chiesa. (Res)