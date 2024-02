Pasqua: le Messe della Quaresima del policlinico Gemelli di Roma in diretta tv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutto il periodo della Quaresima, a partire dal mercoledì delle ceneri che quest'anno cade il 14 febbraio fino al mercoledì santo, 27 marzo 2024, dal lunedì al venerdì alle 8:30, saranno trasmesse in diretta su Tv 2000 le celebrazioni eucaristiche dalla cappella San Giuseppe Moscati della fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, in collaborazione con il Centro Pastorale dell’Università Cattolica e la Cappellania del Gemelli. Lo riferisce una nota del policlinico Gemelli. "Una testimonianza e un’occasione di preghiera e di vicinanza che si rinnova, da un luogo significativo, di lavoro e di servizio e ricco di umanità, per pregare insieme a tutti i malati, a coloro che seguono da casa, dai reparti dell’ospedale e da altre strutture sanitarie - si legge nella nota -. Ci accompagnano in questo itinerario le parole di sua eminenza, Monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica". Nella nota viene ricordato il messaggio di Papa Francesco poiché "con la Santa Messa celebrata nella cappella del policlinico Gemelli durante la Quaresima si vuole scandire il cammino liturgico verso la Pasqua seguendo la traccia indicata dal Santo Padre". "È tempo di agire, e in Quaresima agire è anche fermarsi – scrive papa Francesco nel suo messaggio -. Fermarsi in preghiera, per accogliere la Parola di Dio, e fermarsi come il Samaritano, in presenza del fratello ferito".(Rer)