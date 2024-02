Russia: WhatsApp multata per mancata notifica attività nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’app di messaggistica Whatsapp ha subito una multa da 500 mila rubli (5.095 euro) per aver violato le norme di funzionamento in Russia. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Tass". WhatsApp ha mancato di notificare alle autorità federali competenti l'inizio della sua attività nel Paese. Nell'agosto 2023, il Servizio federale per la supervisione delle comunicazioni, della tecnologia dell'informazione e dei mass media (Roskomnadzor) ha avviato un procedimento amministrativo contro WhatsApp. (Rum)