Nato: Borrell su Trump, Alleanza non può dipendere da umori del presidente Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato non può dipendere dall'umore del presidente degli Stati Uniti. Lo ha detto l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri dello Sviluppo europei a Bruxelles. "Durante questa campagna vedremo e ascolteremo molte cose. Siamo seri. La Nato non può essere un'alleanza militare à la carte. Non può essere un'alleanza militare che funziona a seconda dell'umore del presidente degli Stati Uniti", ha detto Borrell in replica alle recenti dichiarazioni di Donald Trump, che in un evento elettorale ha dichiarato che non sarebbe dispsoto a proteggere i Paesi della Nato che non destinano sufficienti risorse alla difesa e ha incoraggiato Putin a fare "quello che vuole". "Siamo seri, - ha concluso Borrell - la Nato non può essere un'alleanza à la carte. O esiste o non esiste. Ma non ho intenzione di passare il mio tempo a commentare ogni stupido annuncio che arriverà nella prossima campagna elettorale negli Stati Uniti". (Beb)