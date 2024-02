Libano: ex premier Hariri a Beirut per commemorazione assassinio del padre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro libanese Saad Rafic Hariri è giunto a Beirut per partecipare all’anniversario dell’assassinio del padre, Rafic Hariri, ucciso in un attentato il 14 febbraio 2005 insieme ad altre 21 persone. Lo ha reso noto l’ufficio stampa dello stesso ex premier libanese, che il 24 gennaio 2022 ha annunciato il suo ritiro dalla politica. Pochi mesi prima delle elezioni legislative del maggio 2022, la decisione del principale leader sunnita ha provocato un terremoto politico. Gran parte della comunità sunnita si è infatti trovata orfana del proprio leader, in un Paese governato da un sistema confessionale in cui la carica di primo ministro spetta a uno dei suoi esponenti. (Lib)