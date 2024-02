Finanza: Oleinikov (Generali Investments), cautela su mercato azionario mercati emergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio del quarto trimestre, i titoli azionari dei mercati sviluppati (Dm) sono aumentati di circa il 10 per cento, superando quelli dei Paesi emergenti (Em) di otto punti percentuali. Lo sottolinea Vladimir Oleinikov, senior quantitative analyst di Generali Investments. "Se si considera la performance relativa anno su anno dei titoli Em rispetto a quelli Dm dal 2000 - prosegue -, gli Em sono in ritardo rispetto ai Dm di 1,3 st.dev. Gli Em sembrano essere valutati male. In termini di multipli di mercato (Pe price earnings, Pb price to book value, Ocf operating cash flow, Dy dividend yield), sono scambiati con uno sconto rispetto alla storia del -7 per cento, mentre gli Stati Uniti e l'Unione monetaria economica hanno un premio rispettivamente del 36 per cento e del 3 per cento. Se si considera il Pe convenzionale rispetto all'Msci world, gli Em si trovano attualmente a 1 st.dev. al di sotto della storia. Sembrano ancora più interessanti - aggiunge - in base alla misura del Pe Shiller (una valutazione a lungo termine basata sugli utili corretti per il ciclo a 10 anni), con uno sconto di circa il 49 per cento rispetto ai titoli sviluppati". (segue) (Com)