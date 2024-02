Finanza: Oleinikov (Generali Investments), cautela su mercato azionario mercati emergenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Detto questo - evidenzia -, rimaniamo cauti a causa del calo delle sorprese macro e delle revisioni degli Eps più deboli. Nell'ambito degli Em, siamo overweight su Corea, Cina e India. La Cina sembra aver già scontato molte notizie negative (valutazioni significativamente depresse) e l'impulso della M2 (liquidità secondaria) sta diventando più favorevole. Vediamo ancora dei rischi nel breve termine, poiché la politica economica ha poche possibilità di diventare troppo aggressiva e preferiamo accumulare posizioni lentamente". "Sull'India abbiamo un overweight strutturale, anche se nel breve termine il mercato appare un po' iper-comprato rispetto al nostro trend proprietario del fair value (ridurre parzialmente l'Ow in India, abbiamo un Ow strutturale, anche se il mercato sembra un po' iper-comprato rispetto al nostro trend del valore equo proprietario nel breve termine (ridurre parzialmente l'Ow). Infine, la Corea è ancora al secondo posto nella nostra classifica dei Paesi (valutazione composita), che comprende 45 indici azionari di tutto il mondo", conclude. (Com)