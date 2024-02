Bosnia: al via i negoziati sull'accordo di cooperazione con Frontex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina avvia oggi ufficialmente i negoziati sull'accordo di cooperazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). Lo scrive l'agenzia di stampa "Fena", secondo cui all'incontro del ministro della Sicurezza bosniaco, Nenad Nesic, con il vicedirettore generale per gli Affari interni della Commissione europea, Olivier Onidi, parteciperanno i rappresentanti del gruppo della Bosnia Erzegovina per i negoziati sull'accordo di cooperazione con Frontex guidato dal direttore della polizia di frontiera della Bosnia Erzegovina Mirko Kupresakovic. "Dopo l'instaurazione della cooperazione operativa con Europol, l'accordo rappresenta il prossimo passo importante per la Bosnia Erzegovina verso l'integrazione nello spazio di sicurezza comune europeo. In questo modo il ministero della Sicurezza realizza uno dei presupposti importanti per l'apertura dei negoziati tra la Bosnia Erzegovina e l'Unione europea", ha annunciato l'istituzione in un comunicato. La presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, nella sessione straordinaria dell'8 febbraio, ha adottato la decisione sull'avvio dei negoziati per la conclusione di un accordo tra il Paese balcanico e l'Unione europea sulle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. L'accordo con Frontex consentirà l'impiego di agenti di polizia europei alla frontiera della Bosnia Erzegovina per un migliore controllo dell'immigrazione clandestina. (Seb)