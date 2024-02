Roma: sequestrati beni per 20 milioni a imprenditore, ville e case dalla Capitale a Olbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sequestro di beni, per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro, a carico di un imprenditore romano è stato eseguito all'alba dai carabinieri. Tra i beni, sottoposti a sequestro per la successiva confisca ci sono 4 ville, un complesso industriale, 144 unità immobiliari, vari terreni, 11 società e 22 veicoli, molti dei quali di grossa cilindrata: le proprietà sono distribuite tra Roma e provincia e Olbia in Sardegna. Il provvedimento è arrivato dopo le indagini che hanno consentito di ricostruire il profilo e la carriera criminale dell’imprenditore, nonché di individuare il suo ingente patrimonio, da ritenersi frutto di attività illecite. Secondo gli inquirenti l'imprenditore ha commesso fin dal 1996, reati connessi alla sua attività imprenditoriale ma anche isolati da questa. E nel corso degli anni, è stato coinvolto in usura, ricettazione, truffa, false scritture private, sostituzioni di persona, falsi testamenti, bancarotta semplice, dichiarazioni fraudolente tramite l'uso di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni infedele, omesse dichiarazione, realizzazione di discariche non autorizzate, violazioni di sigilli, violazioni della legge sugli stupefacenti, favoreggiamento di latitanti del clan di camorra Polverino. Il sequestro eseguito stamattina dai carabinieri del comando provinciale di Roma è frutto del relativo decreto emesso dal tribunale di Roma, sezione misure di Prevenzione, a seguito di richiesta della Direzione distrettuale antimafia della procura capitolina. (Rer)