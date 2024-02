Bullismo: Musolino (Iv), patto tra famiglia e scuola per strategia preventiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge di contrasto al bullismo e al cyberbullismo "attua una strategia preventiva, ben diversa rispetto agli interventi fatti dal governo, ad esempio con il decreto Caivano, che ha puntato solo ad una logica punitiva". Lo ha detto a "Super partes", su Canale 5, la senatrice di Italia viva, Dafne Musolino, in merito al provvedimento di iniziativa parlamentare che sta per approdare all'esame dell'Aula. "Si prevede che ogni istituto rediga un codice di comportamento e istituisca un tavolo di monitoraggio. Quando il dirigente scolastico viene a conoscenza di atti di bullismo - ha spiegato la parlamentare - attiva un percorso di recupero. Solo se questo tentativo non riesce, allora viene investito il procuratore per i minorenni il quale, prima di attivare un procedimento giudiziario, tenta un progetto educativo. Questo può essere fatto avviando i ragazzi ad attività sociali, culturali, musicali, teatrali, sportive. È un approccio nuovo, una logica preventiva, che istituisce un patto tra famiglia, scuola e istituzioni per promuovere un percorso di recupero tramite il coinvolgimento in attività sociali". (Rin)