Imprese: da Intesa Sanpaolo tre milioni con garanzia green Sace a iCare per porto Viareggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo ha perfezionato un finanziamento di tre milioni di euro con Garanzia Green di Sace a favore della società iCare, interamente partecipata dal Comune di Viareggio e impegnata nella gestione di diverse attività di interesse pubblico. Il finanziamento - si legge in una nota - si inquadra nel piano di investimenti presentato da iCare per potenziare il porto turistico di Viareggio e porre attenzione anche agli aspetti ambientali per diventare porto "plastic free", promuovere l'utilizzo di combustibili alternativi per le imbarcazioni, installare colonnine elettriche, impianti fotovoltaici, di desalinizzazione e di monitoraggio dell'acqua portuale. Previsti inoltre interventi volti a rendere fruibile l'accesso alle imbarcazioni ai portatori di handicap, dove l'inclusività diventa elemento per unire la nautica sociale e di offrire ormeggio gratuito ad associazioni riconosciute di tutela del mare e della sua cultura, nonché la sostenibilità ambientale. (segue) (Com)