Usa-Giordania: oggi l'incontro fra Abdullah II e Biden, focus su Gaza

- Il re di Giordania, Abdullah II, incontrerà oggi il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo riferisce l’emittente “Al Mamlaka”, spiegando che durante il viaggio negli Usa, in Canada, in Francia e in Germania, Abdullah II cercherà di “avere sostegno internazionale a favore del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, per proteggere i civili, fornire aiuti umanitari a Gaza in modo permanente e sottolineare l’importanza di individuare un orizzonte politico per porre fine al conflitto israelo-palestinese”. La portavoce della presidenza Usa, Karine Jean-Pierre, ha detto che “quest’anno i nostri Paesi celebrano 75 anni dall’istituzione di rapporti diplomatici bilaterali, e il colloquio sarà incentrato sulle opportunità per rafforzare questa partnership”, aggiungendo che particolare attenzione sarà dedicata alla situazione nella Striscia di Gaza. A Ottawa, in Canada, il re di Giordania incontrerà il primo ministro, Justin Trudeau. A seguire, Abdullah II si recherà a Parigi, dove incontrerà il presidente francese, Emmanuel Macron, mentre in Germani parteciperà alla Conferenza di Monaco, al via dal 16 febbraio. (Res)