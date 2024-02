Siria-Iran: presidente Assad vede ministro Esteri Amirabdollahian, focus su situazione regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale situazione nella regione del Medio Oriente, in particolare nella Striscia di Gaza, è stata al centro di un incontro a Damasco tra il presidente della Siria, Bashar al Assad, e il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian. Durante il colloquio, avvenuto ieri, Assad ha osservato che "il comportamento degli Stati Uniti di fronte all'aggressione israeliana in corso contro la Striscia di Gaza minaccia di ampliare la portata del conflitto”. "È nostro dovere stare al fianco del popolo palestinese nella massima misura possibile", ha aggiunto Assad. Da parte sua, Amirabdollahian ha affermato che “quella di Gaza è ormai considerata la questione principale non solo a livello regionale, ma anche a livello internazionale”. (Lib)