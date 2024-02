Energia: Spagna, Sse Renewables avvia costruzione parco eolico da 64 MW a La Rioja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La britannica Sse Renewables, ha avviato la costruzione del suo primo parco eolico onshore in Spagna, chiamato "Jubera", di circa 64 megawatt (MW), situato a La Rioja. Una volta completato, il parco genererà una quantità di energia rinnovabile a basse emissioni di carbonio sufficiente ad alimentare circa 55 mila abitazioni all'anno e a ridurre di quasi 34 mila tonnellate le emissioni annue di anidride carbonica. L'azienda prevede che il parco eolico, una volta completato nel 2025, sarà operativo per 30 anni. Sse Renewablesha spiegato che attualmente sta sviluppando un portafoglio di 320 MW di progetti in fase avanzata di sviluppo nel Paese iberico. (Spm)