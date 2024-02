Russia: inviato all’Ue, blocco a import energetico causa stagnazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rifiuto dell'Ue di importare combustibili fossili dalla Russia ha portato alla stagnazione dell'economia europea, all'inflazione e alla dipendenza dal gas naturale liquefatto (Gnl) degli Stati Uniti. E' quanto ha dichiarato Kirill Logvinov, rappresentante permanente ad interim della Federazione Russa presso l'Unione europea. Come ha detto il diplomatico in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti", per diversi trimestri consecutivi l'Unione europea ha registrato un tasso di crescita del Pil (Prodotto interno lordo) "vicino a zero". "L'aumento dei prezzi nel settore energetico - ha proseguito Logvinov - ha provocato un'inflazione senza precedenti nella zona euro, che nell'ottobre 2022 ha raggiunto un record del 10,6 per cento su base annua. Il risultato è un calo del reddito reale della popolazione e un cedimento della domanda dei consumatori", ha concluso Logvinov. (Rum)