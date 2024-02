Trasporti: Ryanair annuncia partnership di sei anni con Skytanking Aviation Services per il ground handling

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ryanair ha annunciato oggi una nuova partnership per ground handling con Skytanking Aviation Services, a partire da aprile 2024. Questa partnership vedrà il principale fornitore di servizi aeronautici supportare la crescente attività di Ryanair con servizi di assistenza a terra in aeroporti chiave, come Eindhoven. "Ryanair - spiega Tom Kelly, Deputy Director Ground Operations di Ryanair - è lieta di annunciare la nostra nuova partnership di ground handling con Skytanking. Questo accordo iniziale di sei anni garantirà a Ryanair di continuare a fornire prestazioni leader del settore, un punto fondamentale per mantenere le nostre tariffe basse per i nostri clienti. Non vediamo l'ora di lavorare con Skytanking e di sviluppare ulteriormente la partnership negli anni a venire nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in tutta Europa". Craig Denmark, General Manager – Ground Handling di Skytanking Aviation Services sottolinea che "l'intero team di Skytanking Aviation Services è entusiasta di far crescere il portafoglio di servizi con Ryanair. Mentre continuiamo a diversificare i nostri servizi e ad espandere la nostra presenza nel ground handling, il nostro obiettivo è quello di fornire esattamente ciò che Ryanair e i suoi clienti richiedono, ovvero operazioni sicure, professionali e puntuali. Con questo reciproco allineamento, siamo fiduciosi che questa sarà una partnership di successo". (Com)