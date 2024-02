Spagna: apertura Feijoo a indulto "condizionato" a Puigdemont genera incredulità tra popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibile apertura all'indulto "condizionato" per Carles Puigdemont da parte del leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha provocato nel fine settimana uno scambio di accuse tra maggioranza e opposizione, oltre all’incredulità in ampi settori del partito conservatore. Diverse fonti ai vertici del Pp, come riportato da vari media iberici, hanno spiegato che l'ipotetico indulto dovrebbe soddisfare requisiti rigorosi, tra i quali il fatto che l'ex presidente della Catalogna si presenti davanti alla giustizia e dimostri "pentimento e impegno per lo Stato di diritto". Tuttavia, le fonti hanno indicato che i popolari non hanno mai offerto formalmente a Puigdemont questa ipotetica grazia durante le trattative per l'investitura alla presidenza del governo del leader conservatore dopo le elezioni di luglio. Consapevole dell'agitazione, Feijoo ha voluto chiarire di essere contrario alla grazia per il leader indipendentista catalano. "L'indipendenza non può contare su di me per qualsiasi tipo di grazia. Insisto perché penso che sia bene chiarire questo punto", ha detto durante la campagna elettorale in Galizia. "Ci sono partiti, soprattutto quelli di governo, che vogliono infangare la campagna elettorale", si è giustificato Feijoo. Il quotidiano "El Mundo" sottolinea, tuttavia, che le informazioni sulla possibile apertura alla misura di grazie provenivano dei vertici stessi del partito. (Spm)