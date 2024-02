Rifiuti: Bordoni (Lega), favorevoli da sempre a termovalorizzatore a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando il nuovo termovalorizzatore di Santa Palomba a Roma "sarà attivo, non dovremo più portare i rifiuti di Roma nelle regioni italiane o nei Paesi europei con treni e camion, spendendo una valanga di soldi per regalare energia ad altri. Lo afferma in una nota Davide Bordoni, consigliere capitolino e segretario regionale della Lega nel Lazio. "Ogni anno ci saranno 24 mila viaggi con i camion e 8 mila tonnellate di Co2 in meno - aggiunge -. Il termovalorizzatore di Roma è un'opera di fondamentale importanza per svincolare la Capitale dal problema delle discariche e per completare il ciclo di smaltimento dei rifiuti nel Lazio. La Lega è sempre stata favorevole alla realizzazione di questi impianti che vanno fatti presto e bene. Innovazione, efficienza energetica, economia circolare sono tutti obiettivi che dobbiamo raggiungere se davvero si crede a una idea di sviluppo sostenibile. Infine, bisogna semplificare le procedure autorizzative per tutti i diversi tipi di impianti energetici. Meno burocrazia, più libertà per le imprese che investono sul nostro futuro".(Com)