Agricoltura: Fais (Riscatto agricolo), vogliamo un tavolo tecnico con il governo

- "Il punto di arrivo per noi, come base, è un tavolo tecnico dove partecipare sempre con il governo". Con queste parole Salvatore Fais, allevatore e portavoce di Riscatto agricolo, ha evidenziato gli obiettivi primari della protesta degli agricoltori, intervenendo ad "Agorà" su Rai3. "Primo punto per importanza - ha aggiunto Fais - è quello dei costi dei nostri prodotti. Bisogna lavorare immediatamente su questa cosa". (Rin)