Russia: presidente Repubblica Centrafricana in visita dal 14 febbraio

- Il presidente della Repubblica Centrafricana Faustin-Archange Touadera sarà a Mosca dal 14 al 16 febbraio per prendere parte al forum anticoloniale del partito Russia Unita, e avrà vari incontro incentrati su questioni bilaterali e internazionali. Lo ha detto l'ambasciatore russo nella Repubblica Centrafricana Aleksander Bikantov all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Il presidente della Repubblica Centrafricana sarà a Mosca dal 14 al 16 febbraio per partecipare al forum anticoloniale. L'evento sarà organizzato dal partito Russia Unita", ha detto l'ambasciatore. Secondo Bikantov, "è previsto un incontro di lavoro con il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitrij Medvedev". "Altri incontri di lavoro sono possibili, si sta lavorando in merito", ha aggiunto l'ambasciatore. "I partner centrafricani non hanno espresso alcun desiderio riguardo al tema nel quadro del dialogo con i rappresentanti russi", ha detto l'ambasciatore. "È opportuno aspettarsi che l'intera gamma delle attuali questioni bilaterali e internazionali possa essere discussa con l'obiettivo di stimolare ulteriormente le relazioni russo-centrafricane, dando loro maggiore dinamismo, tenendo conto delle ampie opportunità disponibili", ha concluso l'ambasciatore russo nella Repubblica Centrafricana. (Rum)