Malesia: governo prevede l'arrivo di 27,3 milioni di turisti nel 2024

- La Malesia è fiduciosa di poter accogliere 27,3 milioni di turisti stranieri nel corso del 2024, grazie a una serie di fattori inclusa l'organizzazione di collegamenti aerei charter più frequenti con Paesi come la Cina, il programma di esenzione dai visti e il rafforzamento delle attività promozionali all'estero. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'agenzia Tourism Malaysia, Datuk Dr Ammar Abd Ghapar. Il funzionario ha dichiarato che lo scorso anno si sono recati in visita al Paese oltre 20 milioni di turisti stranieri, superando l'obiettivo di 19,1 milioni di ingressi. Ammar ha ricordato che dal primo dicembre scorso il Paese ha autorizzato l'ingresso in regime di esenzione dal visto per i cittadini da Cina e India, registrando in particolare un forte balzo degli arrivi dalla prima potenza asiatica. (segue) (Fim)