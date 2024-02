Malesia: governo prevede l'arrivo di 27,3 milioni di turisti nel 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo della Malesia è cresciuto del 3,4 per cento su base annua nel quarto trimestre del 2023, un dato inferiore alle aspettative degli economisti che segnala una ripresa più lenta del previsto. Lo certificano i dati preliminari pubblicati il mese scorso dal dipartimento di Statistica di Kuala Lumpur. A trainare la crescita della Malesia tra ottobre e dicembre scorsi sono stati i servizi, che hanno registrato una crescita del 4,7 per cento su base annua. In crescita anche i settori delle costruzioni, manifatturiero, minerario e agricolo. Secondo le stime del governo malesiano, l'economia del Paese ha conseguito una crescita complessiva del 3,8 per cento nel 2023 (Fim)