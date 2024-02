Mar Rosso: Ambrey, colpita nave portarinfuse nello stretto di Bab al Mandab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società britannica di sicurezza marittima Ambrey riferisce che una nave portarinfuse battente bandiera delle Isole Marshall e di proprietà greca è stata oggetto di un lancio di missili in almeno due occasioni nell'arco di due minuti mentre transitava nello stretto di Bab al Mandab. La nave portarinfuse sarebbe stata colpita e avrebbe subito danni a dritta (il lato destro), aggiunge Ambrey. La società specifica che il primo missile è stato avvistato vicino alla nave a 23 miglia nautiche a nord est di Khor Angar, a Gibuti, e a 40 miglia nautiche a sud ovest della città portuale di Al Mukha, nel Mar Rosso, in Yemen. In precedenza, l'Agenzia britannica per la sicurezza delle operazioni commerciali marittime (Ukmto) aveva riferito che l'imbarcazione, sebbene attaccata da dei missili, non aveva subito danni. (Rel)