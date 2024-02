Imprese: Usa, spot del Super Bowl esortano a "boicottare Tesla"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due messaggi pubblicitari trasmessi ieri nel corso del Super Bowl, la finale del campionato della lega di football statunitense, hanno preso di mira il costruttore di auto elettriche Tesla, sollecitando a boicottare l'azienda di Elon Musk e sostenendo che il sistema di guida autonoma sviluppato dalla compagnia sia pericoloso. I messaggi pubblicitari sono una iniziativa del Dawn Project, una organizzazione che già in occasione del Super Bowl dello scorso anno aveva fatto trasmettere un messaggio a pagamento contestando la pericolosità del pilota automatico installato sui veicoli Tesla. "Ecco ciò che Elon Musk non vuole sappiate: vende un software per la guida autonoma difettoso dichiarando ai consumatori che è molte volte più sicuro di un conducente umano, mentre in realtà guida come fosse un teenager ubriaco", afferma il gruppo sul proprio sito web. Secondo Dawn Project, "chiunque acquisti una Tesla da Elon Musk agevola il suo comportamento sconsiderato, inclusi i suoi esperimenti di guida autonoma risultati in oltre mille incidenti e almeno 33 tragiche morti". Il sistema di guida autonoma installato sui veicoli Tesla è oggetto di controversie negli Stati Uniti, e di una indagine avviata dal procuratore generale della California a luglio dello scorso anno. (Was)