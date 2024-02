Germania: elezioni Bundestag ripetute a Berlino, vince l'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vince l'opposizione e retrocede la maggioranza alle elezioni per il Bundestag ripetute ieri a Berlino, in 455 dei 2.256 collegi in cui è articolata la capitale tedesca. I popolari di Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'estrema destra di Alternativa per la Germania (Afd) guadagnano rispettivamente l'1,3 e l'1 per cento, salendo al 17,2 e al 9,4 per cento. I post-comunisti di La Sinistra rimontano dall'11,4 all'11,5 per cento. Tra le forze che compongono l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz, il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) si conferma primo nella città-Stato al 22,2 per cento, ma perde 1,2 punti. Seguono i Verdi in calo dal 22,3 al 22 per cento e il Partito liberaldemocratico (Fdp), che retrocede dal 9 all'8,1 per cento. Le altre formazioni rimangono invariate al 9,4 per cento. Questi risultati mantengono sostanzialmente invariati gli equilibri al Bundestag, dove i deputati si riducono da 736 a 735 con la Fdp che perde un seggio. Su circa 550 mila aventi diritto al voto, la partecipazione è diminuita al 69,5 per cento dal 75,2 per cento delle elezioni del Bundestag tenute il 26 settembre 2021. Allora, il voto per il parlamento federale, a cui si accompagnavano quelli per la camera dei deputati e per i consigli municipali di Berlino nonché un referendum consultivo per l'esproprio dei gruppi immobiliari, venne caratterizzato da gravi difficoltà organizzative, con lunghe code ai seggi e schede mancanti. La Corte costituzionale federale (Bverfg) decise quindi di far ripetere le elezioni: per tutta la città-Stato il 12 febbraio 2023 e per 455 collegi ieri. Il voto segna il primo del “super anno elettorale” della Germania, dove il 9 giugno si terranno le elezioni europee, seguite a settembre da quelle per il rinnovo dei parlamenti in Brandeburgo, Sassonia e Turingia. (Geb)