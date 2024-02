Mar Cinese Meridionale: Filippine accusano navi cinesi di manovra pericolose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera delle Filippine ha accusato ieri diverse imbarcazioni cinesi di aver nuovamente effettuato "manovre pericolose" pressi dell'atollo di Scarborough, oggetto da anni di una disputa territoriale tra i due Paesi. All'inizio di questo mese la Guardia costiera delle Filippine ha inviato il pattugliatore oceanico Brp Teresa Magbanua in una missione di pattugliamento di nove giorni presso le isole, per tutelare "la sicurezza dei pescatori filippini nell'area". Durante il pattugliamento, imbarcazioni della Guardia costiera cinese avrebbero "effettuato manovre pericolose e costrittive contro la Brp Teresa Magbanua in quattro occasioni", intersecandone la rotta in due occasioni. Inoltre, la nave sarebbe stata "inseguita" da numerose imbarcazioni della Guardia costiera cinese "in più di 40 occasioni". (segue) (Fim)