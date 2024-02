Nato: Roettgen (Cdu), Trump vuole la Germania cacciagione indifesa di fronte alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump vede la Nato “in termini puramente transazionali: a suo avviso, chi non paga abbastanza” per la difesa tra i Paesi membri “non verrà protetto” dagli Usa. Per l'esponente del Partito repubblicano, questi Stati sono “cacciagione indifesa” da un attacco da parte della Russia e ciò vale “soprattutto” per la Germania. È quanto dichiarato da Norbert Roettgen, deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag. Il parlamentare dei popolari ha evidenziato come, se dovesse tornare alla Casa Bianca, Trump incoraggerebbe Mosca a “fare ciò che vuole” data la sua politica per l'Alleanza atlantica. Con il repubblicano di nuovo presidente degli Usa, la Nato cadrebbe in una “crisi esistenziale”. Roettgen ha quindi avvertito: la Germania deve capire che “presto” non avrà “altra scelta” di difendersi “da sé”, mentre “c'è la guerra in Europa” con il conflitto mosso dalla Russia contro l'Ucraina. “Dobbiamo farlo come europei”, ha sottolineato il deputato della Cdu, “perché qualsiasi altra cosa significherebbe capitolare” di fronte al presidente russo Vladimir Putin. In concreto, per Roettegen ciò vuol dire “investire massicciamente nell'industria della difesa. (Geb)