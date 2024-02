Ucraina: delegazione del Fondo monetario internazionale in visita a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi), guidata da Uma Ramakrishnan, vicedirettrice del dipartimento europeo dell'Fmi, è arrivata oggi a Kiev. Lo ha reso noto il rappresentante permanente del Fmi in Ucraina, Vahram Stepanyan, citato dall'agenzia di stampa "Rbc Ucraina". Secondo Stepanyan, i rappresentanti dell'Fmi incontreranno diversi funzionari ucraini per tenere discussioni sulla politica economica delle autorità ucraine e le sfide che deve affrontare l'economia nazionale. Il 13 febbraio la delegazione parteciperà anche alla prima riunione del comitato direttivo del Fondo per lo sviluppo delle capacità dell'Ucraina, amministrato dall'Fmi. Nel corso dell'evento i rappresentanti delle autorità ucraine e gli specialisti del fondo discuteranno "le priorità per rafforzare le capacità dell'Ucraina e il sostegno dell'Fmi a questo importante compito". (Kiu)