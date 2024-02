Gaza: liberati due ostaggi israeliani a Rafah, uccisi circa 100 miliziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un'operazione notturna, le forze speciali israeliane hanno salvato due ostaggi israeliani rapiti dal movimento islamista palestinese Hamas e trattenuti a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce una nota congiunta delle Forze di difesa israeliane (Idf) e dell'intelligence. Dopo il loro salvataggio, i due ostaggi, Fernando Simon Marman, 61 anni, e Norberto Louis Har, 70 anni, rapiti nel kibbutz Nir Yitzhak la mattina del 7 ottobre, sono in buone condizioni. Durante l'attacco in Israele del 7 ottobre scorso, i miliziani di Hamas e di altri gruppi armati palestinesi hanno ucciso 1.200 persone e hanno catturato 253 ostaggi, 132 dei quali sono ancora in ostaggio. I militari delle forze speciali hanno fatto irruzione nell'appartamento all'1:49, uccidendo i tre miliziani che sorvegliavano gli ostaggi e "hanno abbracciato e protetto Louis e Fernando con i loro corpi", ha dichiarato il portavoce militare Daniel Hagari. Gli scontri a fuoco sono scoppiati anche in diversi edifici adiacenti, con massicci attacchi aerei contro i miliziani di Hamas nella zona dell'operazione di salvataggio all'1:50, ha detto Hagari. Secondo il ministero della Salute di Gaza, nel corso dell'operazione interforze delle Idf sono state uccise 100 persone. (Res)