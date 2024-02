Difesa: Rheinmetall, posa della prima pietra per la fabbrica di munizioni a Unterluess

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall avvia oggi simbolicamente i lavori di costruzione della sua fabbrica di munizioni a Unterluess, in Bassa Sassonia, con la cerimonia di posa della prima pietra. Oltre all'amministratore delegato del gruppo Armin Papperger, saranno presenti il cancelliere Olaf Scholz e il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ndr”, lo stabilimento produrrà proiettili sia per le Forze armate tedesche (Bundeswehr) sia per quelle ucraine, impegnate a respingere l'invasione russa. Per il governo federale, lo stabilimento che dovrebbe essere operativo “entro il prossimo anno” rappresenta “un segnale” agli alleati della Nato: la Germania “si assume responsabilità internazionale e continua ad aiutare l'Ucraina”. Secondo il ministro dell'Economia della Bassa Sassonia, Olaf Lies, l'impianto di Rheinmetall fornisce un “contributo concreto” all'aumento della capacità di difesa comune. Nella costruzione della fabbrica di Unterluess, il gruppo investirà 300 milioni di euro e prevede di impiegarvi fino a 500 dipendenti. (Geb)