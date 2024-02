Usa: inviata speciale per i diritti umani in Corea del Nord in visita a Tokyo e Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviata speciale degli Stati Uniti per le questioni relative ai diritti umani della Corea del Nord, Julie Turner, ha intrapreso oggi un viaggio a Tokyo, in Giappone, e a Seul, in Corea del Sud, che si protrarrà sino al 22 febbraio, per incontrare rappresentanti dei governi dei due Paesi, attivisti della società civile e disertori nordcoreani. La visita è stata organizzata in occasione del decimo anniversario della Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sui diritti umani nella Corea del Nord, e l’obiettivo è ribadire l’impegno statunitense per i diritti umani in quel Paese. (Was)