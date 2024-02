Sardegna: Coldiretti, bene passi avanti per accoglimento proposte su acquisto riproduttori bovini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene i passi avanti ulteriori e l’ascolto delle nostre proposte" sul bando per l’acquisto dei riproduttori bovini da carne, ora “è necessario che venga migliorato con queste indicazioni ma, soprattutto, che sia siglato prima del 25 febbraio, data delle prossime elezioni regionali". È il messaggio lanciato ieri da Coldiretti Nord Sardegna che ha partecipato con il direttore Ermanno Mazzetti e con Michele Filigheddu, anche delegato Anacli (l’associazione nazionale per razze Limousine e Charolaise) per la Sardegna, all’incontro convocato dall'assessora dell'Agricoltura, per illustrare i prossimi passi sull’importante intervento tanto atteso dagli allevatori. All’appuntamento hanno partecipato il direttore generale Laore Marcello Onorato, le altre organizzazioni professionali agricole, l’assessore regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta e il direttore Anacli, Stefano Saleppichi. Secondo Coldiretti Nord Sardegna “uno slittamento a dopo le elezioni rischierebbe di far posticipare di settimane, o forse mesi, la sua pubblicazione. Questo il mondo dell’allevamento bovino isolano non può permetterselo, anche considerato che sono alle porte due importanti eventi per il comparto: la fiera Agriumbria (Bastia Umbra) e la mostra regionale del Bovino da carne”. (segue) (Rsc)