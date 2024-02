Sardegna: Coldiretti, bene passi avanti per accoglimento proposte su acquisto riproduttori bovini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli altri messaggi lanciati da Coldiretti alla riunione, c’è stato sia quello della necessita di “superare il problema sulle domande arretrate e quindi dando maggiore certezza, nel prossimo bando, sui tempi di istruttoria” che quello di continuare su questa via di concertazione perchè, dice Filigheddu “questo modo di collaborare che si è instaurato per il bando è positivo e proficuo. Speriamo si continui su questa strada anche per i prossimi, per averli sempre più performanti e rispondenti alle necessità delle imprese”. Infine, precisa Antonello Fois, presidente Coldiretti Nord Sardegna “serve proseguire in maniera sempre più efficace nella programmazione puntuale dei vaccini contro la Lingua blu - precisa - questo è determinante per permettere alle aziende di programmare la loro attività ed evitare il blocco della movimentazione, fatto deleterio per il mondo dell’allevamento sardo”. (Rsc)