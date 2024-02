Russia: ministero Esteri, espanderemo lista Paesi che potranno ottenere visti elettronici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia intende espandere l'elenco dei Paesi i cui cittadini potranno visitare la Russia ottenendo visti elettronici. Lo ha dichiarato in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass" Aleksej Klimov, direttore del dipartimento consolare del ministero degli Esteri russo. Klimov non ha nominato i Paesi specifici che potranno richiedere i visti elettronici russi. Il ministero degli Esteri russo dovrà presentare al governo un rapporto pertinente entro il 10 dicembre 2024. Klimov ha spiegato che dal primo agosto al 31 dicembre 2023 sono stati rilasciati 170 mila visti elettronici ai cittadini di 55 Paesi stranieri. Oltre il 90 per cento del numero totale di visti di questo tipo è stato rilasciato a cittadini di dieci Stati: Cina, Estonia, Germania, Turchia, India, Arabia Saudita, Lettonia, Iran, Lituania e Italia. "Ai cittadini di Paesi ostili sono stati rilasciati 43 mila visti elettronici, o il 25 per cento del totale", ha aggiunto il funzionario. (Rum)