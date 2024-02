Bangladesh: in corso il voto per un seggio mancante del parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso in Bangladesh l’elezione per un seggio parlamentare nel collegio di Naogaon-2, che era stata rinviata a causa della morte di un candidato. Il voto coinvolge un elettorato di circa 350 mila persone. Le elezioni per il rinnovo della Casa della nazione, il parlamento unicamerale, si sono tenute il 7 gennaio in 298 collegi e il 13 gennaio in quello di Mymensingh-3, dove c’era stato un rinvio per problemi tecnici. La Lega popolare bengalese (Al) della prima ministra Sheikh Hasina si è aggiudicata 223 seggi su un totale di 300 elettivi (altri 50 sono di nomina e riservati a donne), arretrando rispetto ai 306 della legislatura precedente. All’opposizione il Partito nazionale (Jpe) ha ottenuto undici seggi, contro i 27 della legislatura precedente. Le elezioni sono state caratterizzate da un basso tasso di affluenza, 41,8 per cento, molto lontano dall’80,2 per cento del 2018, e dal boicottaggio della principale forza di opposizione, il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), che ha ritenuto le condizioni di partecipazione non eque.(Inn)