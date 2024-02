Indo-Pacifico: Giappone e Paesi insulari ribadiscono opposizione a cambiamenti unilaterali status quo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone e i Paesi insulari del Pacifico hanno ribadito la loro opposizione a qualunque tentativo di alterare unilateralmente lo status quo nella regione dell'Indo-pacifico, e l'impegno reciproco a cooperare per mantenere un ordine marittimo libero e aperto, durante una riunione dei ministri degli Esteri che si è tenuta oggi a Suva, capitale della Repubblica delle Figi. La ministra degli Esteri giapponese Yoko Kamikawa, in visita nella regione in questi giorni, ha discusso con gli omologhi dei 18 Paesi membri del Forum delle Isole del Pacifico anche altre questioni, come il cambiamento climatico e lo scarico nell'Oceano pacifico dell'acqua decontaminata stoccata per anni presso la centrale nucleare di Fukushima Daiichi. (segue) (Git)