Indo-Pacifico: Giappone e Paesi insulari ribadiscono opposizione a cambiamenti unilaterali status quo (2)

- Kamikawa ha dichiarato a margine dell'incontro di aver concordato coi suoi omologhi l'importanza di tutelare un "ordine internazionale basato sulle regole". Per quanto riguarda lo scarico dell'acqua decontaminata di Fukushima, oggetto di preoccupazione espressa da alcuni dei Paesi membri del Forum delle Isole del Pacifico, la dichiarazione congiunta pubblicata al termine della riunione ministeriale di oggi ribadisce l'importanza che il Giappone fornisca spiegazioni e aggiornamenti sulla base della "evidenza scientifica". La ministeriale che si è tenuta oggi ha lo scopo di gettare le basi in vista del decimo Vertice dei leader delle Isole del Pacifico previsto a Tokyo il prossimo luglio. Il Giappone ha ospitato il summit ogni tre anni a partire dal 1997, e oggi i ministri hanno concordato di proseguire le consultazioni in vista dell'incontro. (segue) (Git)