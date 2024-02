Lombardia: 885 kg di hashish, un arresto della Polizia a Treviglio (Bg)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino marocchino di 35 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sequestrando circa 885 kg di hashish. A seguito di alcuni servizi mirati sul territorio, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato un box a Treviglio (BG) riconducibile al 35enne dove si riteneva potesse essere nascosta della sostanza stupefacente. Nel tardo pomeriggio di giovedì 8 febbraio, i poliziotti, nel corso di un servizio di osservazione hanno notato accedere all’area box un furgoncino intestato ad una donna incensurata ma risultata proprietaria di altri mezzi quindi verosimilmente una prestanome: alla guida un cittadino straniero nordafricano il quale è stato visto fermarsi davanti al box, scendere dal mezzo ed aprirlo. Gli agenti, quindi, hanno fermato l’uomo e controllato dentro il box: per terra hanno rinvenuto diversi borsoni con all’interno 120 kg di hashish. Nel furgoncino sono stati trovati altri 765 kg di hashish: l’arresto del 35enne è stato convalidato dal GIP che ha disposto la custodia cautelare presso il carcere di Bergamo. (Com)